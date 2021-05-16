Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
Ізраїль завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ у секторі Гази
НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
НСЗУ: Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
Зубко після заяви Зеленського опублікував фото платіжок за житло у Конча-Заспі
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді написала заяву про відставку
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Посли G7 привітали домовленість між урядом і наглядовою радою “Нафтогазу”
Посли G7 привітали домовленість між урядом і наглядовою радою “Нафтогазу”
Бензиновый выстрел в ногу
Бензиновый выстрел в ногу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу

Летальних випадків – 133.

У суботу, 15 травня в Україні було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Летальних випадків – 133.

Повна статистика у регіонах:

м. Київ – 137 випадків;

Вінницька область – 62 випадки;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 530 випадків;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 126 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 87 випадків;

Київська область – 277 випадків;

Кіровоградська область – 49 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 131 випадок;

Одеська область – 231 випадок;

Полтавська область – 90 випадків;

Рівненська область – 115 випадків;

Сумська область – 172 випадки;

Тернопільська область – 118 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 194 випадки;

Хмельницька область – 138 випадків;

Черкаська область – 106 випадків;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 170 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб, одужала 7 921 особа і здійснено 38 911 тестувань: методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848 і 17 674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 153 864 особи, одужали 1 857 724 особи, летальних випадків – 48 075 і проведено 9 841 788 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники. Летальних випадків – 322.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також