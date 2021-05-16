За добу в Україні зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу

У суботу, 15 травня в Україні було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Летальних випадків – 133.

Повна статистика у регіонах:

м. Київ – 137 випадків;

Вінницька область – 62 випадки;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 530 випадків;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 126 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 87 випадків;

Київська область – 277 випадків;

Кіровоградська область – 49 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 131 випадок;

Одеська область – 231 випадок;

Полтавська область – 90 випадків;

Рівненська область – 115 випадків;

Сумська область – 172 випадки;

Тернопільська область – 118 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 194 випадки;

Хмельницька область – 138 випадків;

Черкаська область – 106 випадків;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 170 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб, одужала 7 921 особа і здійснено 38 911 тестувань: методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848 і 17 674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 153 864 особи, одужали 1 857 724 особи, летальних випадків – 48 075 і проведено 9 841 788 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники. Летальних випадків – 322.