За добу в Україні зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу

У суботу, 15 травня в Україні було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Летальних випадків – 133.
Повна статистика у регіонах:
м. Київ – 137 випадків;
Вінницька область – 62 випадки;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 530 випадків;
Донецька область – 260 випадків;
Житомирська область – 126 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 87 випадків;
Київська область – 277 випадків;
Кіровоградська область – 49 випадків;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 113 випадків;
Миколаївська область – 131 випадок;
Одеська область – 231 випадок;
Полтавська область – 90 випадків;
Рівненська область – 115 випадків;
Сумська область – 172 випадки;
Тернопільська область – 118 випадків;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 194 випадки;
Хмельницька область – 138 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 170 випадків.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб, одужала 7 921 особа і здійснено 38 911 тестувань: методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848 і 17 674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 153 864 особи, одужали 1 857 724 особи, летальних випадків – 48 075 і проведено 9 841 788 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у п'ятницю 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники. Летальних випадків – 322.