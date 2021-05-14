За останні 20 років в Україні 150 тисяч пацієнтів з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, гепатитом вдалось врятувати завдяки доступу до безперебійного лікування, АРВ-терапії. В той час, як від СНІДу з 1987 року по 2020-й померло 53547 людей.

Про це повідомила найбільша пацієнтська організація БО «100% Життя».

14 травня, у Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу, активісти хочуть наголосити саме на статистиці живих, а не померлих. Сьогодні вони разом з партнерами та пацієнтами з ВІЛ провели традиційну акцію біля меморіалу "Червона Стрічка" в Києві.

"100% Життя» вже 20 років виборює безперебійне лікування – АРВ-терапію для чверті мільйона українців з ВІЛ. Заради цього ми об’єднуємо міжнародних донорів, партнерів, владу. Попри те, що Україна досі посідає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, темпи смертності знижуються. Тому наша мета – робити все, аби не втрачати людей. Зараз фактично відбувається “епідемія в епідемії”. Під час COVID-19 люди з ВІЛ є більш вразливі. Тому необхідно забезпечити доступ до вакцинування та безперебійний доступ до АРВ-терапії", - наголосив голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей.

Зазначається, що сьогодні Україна потерпає від епідемії COVID-19, під час якої люди з ВІЛ стають найбільш вразливими.

"Аби захистити від іншої пандемії, пацієнтам з ВІЛ необхідно забезпечити вакцинування від COVID-19 та вдосконалити схему надання АРВ-терапії. Адже через локадуни не всі можуть вчасно діставатись до СНІД-центрів та отримати терапію. Тому, на думку активістів, важливо видавати АРВ-терапію на максимально можливий час, аби зменшити для пацієнтів з ВІЛ кількість контактів і необхідність приходити за терапією частіше", - йдеться у повідомленні.

Активісти додають, що за 20 років боротьби з епідемією ВІЛ, Україна зробила значні кроки для захисту і підтримки ВІЛ-позитивних пацієнтів: доступні ліки та послуги дозволяють людям з ВІЛ прожити повноцінне життя на 100%. У часи подвійної епідемії (ВІЛ та COVID-19) активісти закликають всіх партнерів разом зберегти ці досягнення.

"Держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати лікуванням пацієнтів з ВІЛ. В Україні діють сучасні протоколи лікування ВІЛ-інфекції і в разі позитивного тесту, пацієнт може одразу розраховувати на доступ до АРВ-терапії. В Україні лікування є доступним і безкоштовним. Завдяки розгортанню медичної реформи, супровід лікування пацієнтів з ВІЛ можна також отримувати через лікарів первинної ланки”, - заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За попередніми даними, на початок 2020 року в Україні проживає 251 168 людей з ВІЛ. Станом на 1 січня 2020 року 136 105 ВІЛ-позитивних українців отримують лікування АРВ-терапією (тоді як ще у 2009 році - 15 871 особи). Терапія дозволяє людям з ВІЛ жити за умов безперебійного приймання препаратів.

Нагадаємо, у лютому Центр громадського здоров'я МОЗ 1 лютого оприлюднив на Prozorro тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками" очікуваною вартістю 10,24 млн гривень.

США за 13 років вклали $250 млн у програми припинення епідемії ВІЛ в Україні.