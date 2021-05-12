В Україні розробляють три вакцини від ковіду

Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні розробляють три вакцини від коронавірусної хвороби. Дві з них отримали державне фінансування, у третю інвестували приватні гроші.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розказав головний санітарний лікар, заступник міністра Віктор Ляшко.

Першу вакцину розробляє Інститут біології клітини у Львові під керівництвом академіка Андрія Сибірного.

"Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних досліджень і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа", - сказав Ляшко.

За його словами, до вересня робота відбуватиметься в лабораторії. Потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень на тваринах.

"Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення чи піде цей препарат на доклініку [на людях], чи не піде", - сказав Ляшко.

Друга вакцина розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко.

"Там розробляється вакцина за схожим принципом, але за іншою технологією. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції", - сказав він.

Третьою вакциною займається приватна компанія "Діапроф-Мед".

"Ще є одна вакцина, яку розробляють не державні інституції, а бізнес з групою науковців, які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування. Держава не інвестувала у цю розробку. Вони лише заявили, що у них може бути вакцина. Щоб почати доклініку або, щоб держава інвестувала, вони повинні були надати дані, що їхнє дослідження з’явиться у міжнародних публікаціях, і що фармзаводи будуть готові цю вакцину зробити", - сказав він.

За його словами, розробники шукають виробника, який погодився б масштабувати цю технологію і виготовляти вакцину.

Він підкреслив, що виробництво власної вакцини - тривалий процес, бо клінічні дослідження будь-якого препарату будуть тривати довго.

Нагадаємо, що в Україні немає власного виробництва вакцин, щеплення від коронавірусу відбувається виключно закордонними препаратами.

Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 20 млн доз вакцини Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield, 10 млн NovaVax, 1,9 млн доз Sinovac, а також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax.