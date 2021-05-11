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ВООЗ класифікувала індійський штам ковіду як такий, що "викликає занепокоєння"

Таке маркування мають ще три мутації – британський, південноафриканський і бразильський. 

ВООЗ класифікувала індійський штам ковіду як такий, що "викликає занепокоєння"
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала індійський штам ковіду як такий, що викликає глобальне занепокоєння. Деякі попередні дослідження показали, що він здатен легше поширюватися, пише Reuters.

Мутація B.1.617 – вже четверта, класифікована ВООЗ як така, що викликає занепокоєння. Три інші були виявлені у Великобританії, Південній Африці та Бразилії.

"Є деяка інформація, що дозволяє припустити підвищенну передачу", – заявила на брифінгу технічна керівниця ВООЗ по ковіду Марія Ван Керхове. 

Кількість заражень та смертей від коронавірусу в Індії вчора знову наблизилися до рекордних, що привело до нових закликів закрити країну на повний локадун. ВООЗ вважає, що основна версія цієї мутації вперше була зафіксована в Індії у грудні, хоча більш рання версія виявлена у жовтні.

Дослідники також стверджують, що зараз у мутації B.1.617 є три підвиди.

"Попри те, що деякі попередні дослідження продемонстрували підвищену передачу, нам потрібно набагато більше інформації про цей варіант вірусу, його лініях та підлініях", – зазначила Ван Керхове. 

У ВООЗ також стверджують, що проти цієї мутації працюють і методи лікування, і вакцини, створені ще для початкового варіанту ковіду. 

Нагадаємо, що навесні ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася. Добова захворюваніть часом стала перевищувати 300-400 тисяч, також різко зросла смертність. Офіційно це не пов'язували з новою мутацією, виявленою на території країни.

У країні також дозволяли масові заходи, після чого захорюваність стала зростати. Таке навантаження призвело до фактичного колапсу медичної системи – не справлялися не тільки лікарні, яким бракує місць і кисню, а й крематорії, де спалюють загиблих. Через це тіла померлих спалювали просто на вулицях і в парках. Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua "350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии". 

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