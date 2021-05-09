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В Україну доставили чергові 500 тис. доз китайської вакцини від COVID-19

Таким чином Україна вже отримала 1,215 млн доз вакцини CoronaVac в рамках контракту на 1,9 млн доз.

В Україну доставили чергові 500 тис. доз китайської вакцини від COVID-19
Фото: EPA/UPG

В столичному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Це чергова партія вакцини в рамках підписаного контракту на 1,9 млн. доз.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech”, - повідомив Степанов.

За його словами, таким чином Україна вже отримала 1,215 млн доз вакцини CoronaVac в рамках контракту на 1,9 млн доз.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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