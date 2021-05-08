Найбільше нових випадків ковіду зафіксовано у Києві і на Дніпропетровщині

За минулу добу, 7 травня в Україні було зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 370.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 753 випадки;
Вінницька область – 225 випадків;
Волинська область – 221 випадок;
Дніпропетровська область – 668 випадків;
Донецька область – 569 випадків;
Житомирська область – 269 випадків;
Закарпатська область – 121 випадок;
Запорізька область – 424 випадки;
Івано-Франківська область – 165 випадків;
Київська область – 370 випадків;
Кіровоградська область – 143 випадки;
Луганська область – 264 випадки;
Львівська область – 478 випадків;
Миколаївська область – 286 випадків;
Одеська область – 366 випадків;
Полтавська область – 317 випадків;
Рівненська область – 475 випадків;
Сумська область – 352 випадки;
Тернопільська область – 264 випадки;
Харківська область – 623 випадки;
Херсонська область – 227 випадків;
Хмельницька область – 378 випадків;
Черкаська область – 314 випадків;
Чернівецька область – 105 випадків;
Чернігівська область – 333 випадки.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 544 особи, одужало 19 408 осіб і здійснено 87 641 тестування, зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791 і досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 114 138 осіб, одужало 1 750 570 осіб, летальних випадків – 46 200 і проведено 9 633 983 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, попри покращення ситуації із захворюваністю.