Найбільше нових випадків ковіду зафіксовано у Києві і на Дніпропетровщині

За минулу добу, 7 травня в Україні було зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 370.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 753 випадки;

Вінницька область – 225 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 668 випадків;

Донецька область – 569 випадків;

Житомирська область – 269 випадків;

Закарпатська область – 121 випадок;

Запорізька область – 424 випадки;

Івано-Франківська область – 165 випадків;

Київська область – 370 випадків;

Кіровоградська область – 143 випадки;

Луганська область – 264 випадки;

Львівська область – 478 випадків;

Миколаївська область – 286 випадків;

Одеська область – 366 випадків;

Полтавська область – 317 випадків;

Рівненська область – 475 випадків;

Сумська область – 352 випадки;

Тернопільська область – 264 випадки;

Харківська область – 623 випадки;

Херсонська область – 227 випадків;

Хмельницька область – 378 випадків;

Черкаська область – 314 випадків;

Чернівецька область – 105 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 544 особи, одужало 19 408 осіб і здійснено 87 641 тестування, зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791 і досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 114 138 осіб, одужало 1 750 570 осіб, летальних випадків – 46 200 і проведено 9 633 983 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, попри покращення ситуації із захворюваністю.