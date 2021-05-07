​Степанов: Україна підписала контракти на поставку 42 млн доз вакцини від ковіду

Потрібно ще близько 5 млн доз.

Україна підписала контракти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 млн доз.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, - саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.

Також Степанов підкреслив, що потрібно ще близько 5 млн доз.

"У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, по збільшенню доз по вакцині Novavax, і також є пропозиція по Sinovac. Зараз вирішуємо за термінами поставки", - додав він.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвало дати початку введення другої дози по кожній з вакцин. Так, протягом травня в Україні почнуть вводити другу дозу щеплення тим, хто вже отримав першу.

Президент Володомир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти ковіду.