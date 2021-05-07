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Президентка Молдови щепилася від ковіду препаратом AstraZeneca

Санду стверджує, що в Молдові достатньо вакцини і закликає громадян робити щеплення.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Президентка Молдови Мая Санду 7 травня зробила щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу шведсько-британської компанії AstraZeneca.

Про це Санду повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні отримала першу дозу вакцини проти Covid-19 від AstraZeneca. Тішуся, що маю таку можливість, адже саме так я захищаю своє здоров 'я та тих, з ким контактую - сім'ї, друзів, колег", - зазначила 48-річна політикиня.

Вона також подякувала медикам за їх зусилля щодо боротьби з коронавірусом і закликала громадян республіки наслідувати її приклад.

"Тепер у Молдові достатньо доз вакцини. Попросіть свого сімейного лікаря призначити вакцинацію. Використовуйте цю можливість, щоб захистити своє життя та здоров'я", - додала вона.

У Молдові щепити від коронавірусу почали 2 березня, коли було отримано першу партію 21,6 тис. доз вакцини AstraZeneca, подаровану Румунією. 19 березня Молдова отримала першу партію 24,6 тис. доз Pfizer через платформу справедливого розподілу вакцин COVAX.

Учора повідомляли, що Румунія збирається надати Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 тис. доз вакцини в місяць.

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