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​Відсоток позитивних тестів на ковід в Києві впав до рівня "зеленої" зони

Столиця тестує найкраще в Україні.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 у Києві станом на 5 травня впав нижче 5%, що відповідає рівню "зеленої" зони.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Столиця стала першим регіоном України, яка досягла такого низького показника, завдяки наймасовішому тестуванню, але це не означає, що в Києві скасують карантинні обмеження.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в бік пом’якшення, встановлюється одночасно на всій території України, якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів буде нижчим за 50%, а процент позитивних тестів на ковід (методом ПЛР та експрес-тесту) становитиме менше 5%.

Зараз нижче епідпорогу знаходиться тільки Вінницька область (44,9%) і тільки три регіони, включно з Києвом, мають менше 60%.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, близький до "зеленого" рівня, окрім Києва, мають також Закарпатська область (5,8%) і Івано-Франківська (6,5%).

Нагадаємо, що в Україні базовим рівнем карантинних обмежень є "жовтий". Він передбачає носіння масок у громадських будівлях і транспорті, обов'язкове носіння документів на вулиці, обмеження на кількість учасників масових зібрань, відвідувачів у кінотеатрах, театрах і пасажирів у громадському транспорті, обмеження на час роботи закладів громадського харчування тощо.

Київ теж зараз знаходиться у "жовтій" зоні.

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