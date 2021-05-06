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Індія встановила новий антирекорд із кількості випадків ковіду

За добу зафіксували 412 тисяч нових випадків і майже 4 тисячі смертей.

Індія встановила новий антирекорд із кількості випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

Індія встановила новий антирекорд із кількості випадків захворювання на ковід. За останню добу там зареєстрували 412 262 нових випадки інфікування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я Індії.

Попередній рекорд - 401 993 людей - було зафіксовано 1 травня.

За останню добу в Індії померли 3 980 людей з коронавірусною хворобою. Це теж найбільший показник з початку пандемії.

Загальна кількість захворювань на COVID-19 в Індії за весь час пандемії сягнула 21 077 410 осіб, із них 230 168 людей померли.

Індія займає друге місце у світі за кількістю випадків ковіду після США і третє - за кількістю смертей після США та Бразилії.

За оцінкою Всесвітньої організації здоров'я, на Індію припадає майже половина всіх випадків зараження у світі і чверть всіх смертей, зареєстрованих за останній тиждень. В той же час медичні експерти вважають, що реальні цифри в Індії можуть в п'ять-десять разів перевищувати офіційні, відзначає Reuters.

Нагадаємо, що щоденна кількість нових випадків у Індії, де проживає майже 1,4 млрд людей, уже тривалий час вимірюється сотнями тисяч. На минулому тижні вона стала першою країною, де за добу зареєстрували понад 400 тисяч нових хворих.

У лікарнях Індії не вистачає ліжок і кисню для тяжкохворих. З навантаженням не справляються навіть крематорії.

Нова хвиля коронавірусу охопила країну у квітні, їй сприяло рішення місцевої влади не забороняти масові зібрання під час релігійних свят та передвиборної кампанії.

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