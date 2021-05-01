В Індії зафіксували світовий антирекорд щодо кількості хворих на ковід за добу

У п’ятницю, 30 квітня кількість виявлених у Індії нових випадків коронавірусу сягнула 401 993.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Таким чином Індія стала першою країною у світі, де добова кількість виявлених нових інфікувань коронавірусом перевищила 400 тисяч. Також за добу в Індії померли 3523 людини, в яких було підтверджено ковід.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,2 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих коронавірусом людей, хоча експерти впевнені у тому, що справжня цифра жертв коронавірусу є набагато вищою.

Фото: ЕРА/UPG

Останніми днями країна стала найбільшим осередком поширення коронавірусу у світі. Лише від початку квітня, в Індії виявили близько семи мільйонів нових заражень. При цьому у країні майже щодня б'ється рекорд кількості інфікувань. Для порівняння, за минулу суботу, 24 квітня, в країні було зафіксовано майже 350 тисяч випадків COVID-19, і це тоді було рекордном.

Причиною стрімкого поширення недуги в країні є новий, небезпечний варіант коронавірусу B.1.617, який сформувався на її території.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Через новий варіант коронавірусу та стрімке поширення хвороби Німеччина та інші європейські держави суттєво обмежують в'їзд з Індії, дозволяючи прибувати лише людям, які мають дозвіл на проживання у цих країнах. З 2 травня в'їзд з Індії заборонила і Україна.

Нагадаємо, МОЗ Ізраїлю виявило 41 випадок індійського штаму коронавірусу, зокрема чотири - у людей, які були щеплені проти COVID-19. Новий штам складається з двох мутацій білка, що може зробити його більш стійким до вакцин від COVID-19.