США постачатимуть зброю в Україну в рамках вже існуючих домовленостей, - радник Байдена

Мова не йде про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною в сфері оборони.

Адміністрація США готова в майбутньому постачати деякі види озброєнь Україні в рамках вже існуючих домовленостей.

Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки на Україну ... І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і поставляти деякі види продукції військового призначення", - сказав Салліван.

Він також зазначив, що мова не йде про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною в сфері оборони.

За словами радника Байдена, Росія вчинила конструктивно, відвівши істотну частину сил від кордону з Україною.

"Ми взяли до відома, що вони відвели значну частину сил від кордону, повернули їх на місця постійного базування. Це - конструктивний крок", - сказав Салліван.

Нагадаємо, 22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що почало відведення військ.

Зі свогобоку речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону.