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Секретар Радбезу РФ назвав Івана Грозного жертвою "західної русофобії"

Патрушев вважає, що царю створили поганий імідж, щоб відволікти увагу від інквізиції.

Секретар Радбезу РФ назвав Івана Грозного жертвою "західної русофобії"
Фото: Ілля Рєпін

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев назвав московського царя Івана Грозного жертвою "західної русофобії".

В інтерв'ю "Аргументам і фактам" він поскаржився, що на Заході царя чомусь називають "жахливим" (Terrible).

"Чорна легенда про нього як про жорстокого тирана почала входити в обіг ще за життя царя з подачі західних хроністів, які бажали відвернути увагу європейців від того, що творилося в їх країнах. Не подобалося їм, що російський цар не визнає їх політичне і моральне лідерство. Тому що навіть в ті далекі часи Москва уважно дивилася на Захід і бачила, що там діється. Різанина з релігійних мотивів, інквізиція, полювання на відьом, жахливе колоніальне поневолення народів, та й інші діяння, про які зараз на Заході вважають за краще не згадувати", - сказав Патрушев.

На його думку, проглядається "явна аналогія з нинішніми часами".

"Русофобські практики залишаються одними і тими ж що сьогодні, що сотні років тому", - сказав Патрушев.

Нагадаємо, що у 2016 році в Орлі відкрили перший в Росії пам'ятник Івану Грозному. Проведене тоді соціологічне опитування засвідчило, що 66% росіян знають його як першого царя, 35% - як убивцю власного сина і 20% як безжального тирана.

Іван IV, прозваний Грозним, - перший цар Московії, правив країною з 1547 року до смерті в 1584 році.

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