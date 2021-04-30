Секретар Радбезу РФ назвав Івана Грозного жертвою "західної русофобії"

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев назвав московського царя Івана Грозного жертвою "західної русофобії".

В інтерв'ю "Аргументам і фактам" він поскаржився, що на Заході царя чомусь називають "жахливим" (Terrible).

"Чорна легенда про нього як про жорстокого тирана почала входити в обіг ще за життя царя з подачі західних хроністів, які бажали відвернути увагу європейців від того, що творилося в їх країнах. Не подобалося їм, що російський цар не визнає їх політичне і моральне лідерство. Тому що навіть в ті далекі часи Москва уважно дивилася на Захід і бачила, що там діється. Різанина з релігійних мотивів, інквізиція, полювання на відьом, жахливе колоніальне поневолення народів, та й інші діяння, про які зараз на Заході вважають за краще не згадувати", - сказав Патрушев.

На його думку, проглядається "явна аналогія з нинішніми часами".

"Русофобські практики залишаються одними і тими ж що сьогодні, що сотні років тому", - сказав Патрушев.

Нагадаємо, що у 2016 році в Орлі відкрили перший в Росії пам'ятник Івану Грозному. Проведене тоді соціологічне опитування засвідчило, що 66% росіян знають його як першого царя, 35% - як убивцю власного сина і 20% як безжального тирана.

Іван IV, прозваний Грозним, - перший цар Московії, правив країною з 1547 року до смерті в 1584 році.