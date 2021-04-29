Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі

Між Киргизстаном і Таджикистаном стався прикордонний конфлікт з постраждалими.

Як повідомляє "Радіо Свобода", конфлікт пов'язаний зі спробою таджиків встановити камери відеонагляду в районі водозабору "Головний" на кордоні. За даними місцевих жителів, влада Киргизстану раніше встановила такі ж камери зі свого боку, але виступила проти їх встановлення зі сторони Таджикистану.

Протистояння спочатку відбувалося на рівні місцевих жителів, які закидували одне одного камінням. Наступного дня, 29 квітня, сутичики переросли в стрілянину між військовими підрозділами обох країн.

Фото: АКИpress Пожежа на заставi «Достук», Киргизтан

Прикордонні війська Таджикистану заявили, що в 13:05 за місцевим часом "на ділянці водорозподільчого пункту «Головний» військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан". Країна звинуватила Киргизстан у спробі захопити спірний водозабір.

Киргизстан натомість покладає відповідальність за загострення ситуації на таджицьку сторону.

"Почалася перестрілка між військовими підрозділами сторін. За попередніми даними, таджицька сторона встановлює позиції мінометних розрахунків", - йдеться в заяві прикордонників.

Точна кількість постраждалих поки що не відома. Киргизстан заявив про 11 поранених, з яких семеро - з вогнепальними пораненнями. Один з поранених, за повідомленням киргизької сторони, помер. Зі сторони Таджикистану зі зброї поранено щонайменше дві людини, ще семеро отримали травми від каміння.

Протяжність таджицько-киргизького кордону становить 970 кілометрів. З них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. На лінії кордону є 70 спірних ділянок, що часто призводить до розбіжностей з приводу використання води, пасовищ і землі серед жителів прикордонних районів, і іноді - аж до загибелі і поранення людей.

Водозабір "Головний" був побудований в 60-х роках за заявкою Киргизької РСР, але Таджикистан вважає, що він знаходиться на його території. Конфлікти між жителями сіл, розташованих поряд з водозабором, відбувалися і раніше. У 2014 році в такому конфлікті з обох сторін постраждали дев'ять осіб.