Слідком Росії вимагає заарештувати колишнього радника Азарова

У Російській Федерації за шахрайство хочуть заарештувати колишнього радника екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що мова йде про Ігоря Сосновського. Як повідомили в Слідчому комітеті РФ, до суду вже передали матеріали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"На адресу суду надійшли матеріали клопотання слідчого про обрання запобіжного захід у вигляді взяття під варту щодо Сосновського Ігоря Святославовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 КК РФ (замах на шахрайство в особливо великому розмірі) терміном до 27 червня 2021 року ", - зазначили в суді.

Сосновський - донецький підприємець, який зараз проживає в Росії. За даними слідства, він намагався провернути шахрайську схему і пропонував за 5 млн доларів зняти з міжнародного розшуку колишнього гендиректора "Рейлтрансхолдингу" Сергія Шпака, який переховується в Україні.

За ці гроші він пропонував організувати лист глави ФСБ Олександра Бортникова до МВС, після розгляду якого кримінальну справу за розтрату проти Шпака призупинили б. У разі невиплати грошей Сосновський обіцяв підключити "американський Інтерпол" і екстрадувати росіянина з України.

Нагадаємо, Азаров був прем'єром України з 2010-го по 2014 рік. Після Революції гідності він покинув країну і зараз живе в Росії.

Стосовно Азарова розслідують декілька кримінальних проваджень, пов'язаних з розтратою державних коштів. Окрім справи про розкрадання під час створення урядової Телекомунікаційної мережі спецпризначення на потужностях "Укртелекому", він фігурує у справі про незаконне відчуження військової техніки, про заволодіння скрапленим газом, який належав компаніям "Укргазвидобування" і "Укрнафта", на суму 2,2 млрд гривень, а також у справі про отримання 140 млн гривень за призначення Андрія Клюєва першим віцепрем'єром.

Азаров входить у санкційні списки США і ЄС.

24 березня Азарову також оголосили підозру у державній зраді.