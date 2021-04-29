США не прагнуть до ескалації у відносинах з Росією, - Байден

"Але ми можемо також співпрацювати, коли це відповідає нашим спільним інтересам".

Президент США Джо Байден не намагається посилити напруженість з Володимиром Путіним після запровадження нових санкцій проти Росії через кібератаки, втручання у вибори та інші "злочинні дії".

Про це він заявив у своєму зверненні до Конгресу, передає "Радіо Свобода".

"Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, їхні дії мають наслідки", - сказав Байден.

Як відомо, у січні Байден запровадив санкції проти Росії через отруєння ув’язненого опозиційного лідера Олексія Навального, за ймовірне втручання Москви у вибори в США та хакерство.

"Я відреагував прямо і пропорційно на втручання Росії у наші вибори та кібератаки на наш уряд та бізнес – вони зробили все це, і я відповів", - наголосив президент США.

Однак, Байден також продовжив договір з РФ про скорочення ядерних озброєнь запропонував особисту зустріч з Путіним на тлі напруженості між країнами.

"Але ми можемо також співпрацювати, коли це відповідає нашим спільним інтересам. Як ми робили, коли ми розширювали новий договір щодо ядерної зброї, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - наголосив Байден.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися влітку. Поки що точної дати і місця проведення немає.