Назарбаєв іде з посади голови Асамблеї народу Казахстану

Перший президент Казахстану Єлбаси Нурсултан Назарбаєв залишає посаду голови Асамблеї народу Казахстану (АНК).

Про це повідомляє Azattyq Rýhy.

Повідомляється, що Назарбаєв передав свої повноваження президенту країни Касим-Жомарт Токаєву.

"Дякую усім членам Асамблеї за підтримку всі роки цієї роботи. Це було важливо. Але як відомо, мені довічно належить право очолювати АНК. Я завжди з вами буду і не відмовляюся. При цьому низка повноважень закріплена за президентом країни. Тобто всі питання повинні бути в одних руках. Я вирішив передати моє право очолювати АНК Касим-Жомарт Кемелевічу Токаєву", - сказав Назарбаєв.

Як відомо, Асамблея народу Казахстану була заснована в 1995 році з ініціативи Назарбаєва.

"З 1995 року я стояв біля витоків АНК, очолював роботу. Ми з вами пройшли непростий шлях. Спасибі всім членам АНК за підтримку мого курсу, особисто від мене - за всі роки роботи", - додав Єлбаси.

Нагадаємо, Назарбаєв беззмінно керував Казахстаном ще з радянських часів, з 1989 року, як авторитарний лідер. На президентських виборах 2015 року він, за офіційними даними, отримав майже 98% голосів. Міжнародні спостерігачі не визнавали вільними і чесними жодні з цих виборів.

У 2017 році Назарбаєв підписав закон про заборону звичайним громадянам балотуватися на посаду президента.

у 2018 році Назарбаєву дозволили довічно керувати Радою безпеки Казахстану.

Назарбаєв покинув посаду президента в березні 2019 року і передав владу голові Сенату парламенту Касиму-Жомарту Токаєву. Чергові вибори президента Казахстану мали відбутися у 2020 році.