На підльоті до аеропорту Алмати у Казахстані 13 березня зазнав аварії військовий літак, щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Військово-транспортний літак Ан-26 з шістьма людьми на борту прямував зі столиці Нур-Султана і впав біля села Кизилту, неподалік Алмати.

Адміністрація летовища повідомила, що аварійно-рятувальні служби прибули на місце аварії після того, як літак зник з екранів радарів. Зазначається також, що літак перебував у відомстві прикордонної служби.

За деякими повідомленнями, двоє осіб із шести вижили, але інформація офіційно не підтверджена. Що стало причиною катастрофи літака, наразі невідомо.

Нагадаємо, у вересні минулого року поблизу Чугуєва Харківської області зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, загинули 26 військових.

Президент Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Наприкінці жовтня урядова комісія назвала фактори, що призвели до катастрофи літака з курсантами на Харківщині. Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.