Урядова комісія назвала фактори, що призвели до катастрофи літака з курсантами на Харківщині

Це, зокрема, недостатня професійна підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

Урядова комісія завершила розслідування причин, що призвели до катастрофи літака з курсантами в Харківській області, внаслідок якої загинули 26 осіб.

Висновки на засіданні уряду зачитав віцепрем'єр Олег Уруський.

За його словами, катастрофа сталася через дії групи факторів. Це, зокрема, відмова системи ПРТ-24 - системи управління лівого двигуна - що спричинило виникнення особливої ситуації.

Після встановлення горизонтального польоту екіпажем не було вирівняно тягу лівого та правого двигунів, що стало другим небезпечним фактором.

Випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку в положенні 38 градусів був третім небезпечним фактором. Несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії – четвертим.

"Враховуючи додаткову тягу третього двигуна на правому напівкрилі та випущені на 38 градусів закрилки, несиметричне збільшення тяги призвело до надзвичайно складної ситуації. Штучне створення симетричності тяги силової установки було п'ятим небезпечним фактором, що суттєво погіршило умови польоту", – повідомив Уруський.

З 20 години 44 хвилини на борту виникає та розвивається аварійна ситуація. Неусунення ковзання є шостим небезпечним фактором, який обумовив перехід аварійної ситуації в катастрофічну.

На швидкості 100 км на годину з кутом крену 75 градусів літак зіткнувся з землею. Перевантаження в центрі мас літака в момент удару складало 12 одиниць. За словами Уруського, екіпаж не зміг вчасно розпізнати несправність техніки і своєчасно перервати зліт.

Головними причинам катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.

23 жовтня Уруський повідомив, що Урядова комісія з розслідування катастрофи Ан-26 встановила причини аварії літака, в результаті якої загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів.