Керівників порту "Південний" викрили у зловживаннях на 47,5 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Південний" зазнало понад 47 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП "МТП «Південний»". Йдеться про:

одного з заступників директора ДП "МТП «Південний»";

ексзаступника директора ДП "МТП «Південний»";

сімох колишніх директорів комерційних компаній;

двох співробітниць комерційних компаній", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП «Південний»" разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

У НАБУ розповіли, що посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Посадовців затримали. Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2018 році порт "Південний" купив два списані тепловози під виглядом нових. Керівництво порту уклало договір на 26 млн гривень і перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.

За висновком профільних експертів, реальна вартість тепловозів - близько 3 млн гривень, оскільки перед постачанням в Україну вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв'язку з незадовільним технічним станом. Крім того, передача тепловозів на баланс порту, яка мала відбутися в жовтні 2018 року, досі не здійснена, а кошти держпідприємству не були повернуті.