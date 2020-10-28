У Роздільнянському районі Одеської області внаслідок пожежі загинули двоє дітей.
Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Трагедія сталася вранці 28 жовтня. Повідомлення про загоряння одноповерхового житлового будинку в селі Новокрасне надійшло рятувальникам о 09:57.
"По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох дітей (2 роки та 8 місяців) без ознак життя", - сказано в повідомленні.
О 10:33 пожежа була локалізована, об 11:07 - ліквідована. Причину її виникнення встановлюють.
Як повідомляли, в липні у Києві, намагаючись самостійно загасити пожежу в квартирі, постраждала 10-річна дівчинка.