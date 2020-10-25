У Волочиську на Хмельниччині внаслідок ДТП загинули двоє підлітків. Про це 24 жовтня повідомили в обласній поліції.
ДТП сталася ввечері в п'ятницю. 15-річний хлопець помер того самого вечора, 14-річний - у суботу.
"40-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Honda CR-V», зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2101» під керуванням 24-річного мешканця Волочиського району", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок аварії водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Двоє неповнолітніх пасажирів ВАЗа важко травмувалися. Один із них, 15-річний першокурсник місцевого ліцею, від отриманих травм помер у приймальному відділенні районної лікарні того самого вечора.
Інший - 14-річний хлопчик - у важкому стані був госпіталізований у реанімаційне відділення Волочиської ЦРЛ і вранці 24 жовтня помер від отриманих травм.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Водія автомобіля «Honda CR-V» повідомили про підозру та затримали.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, на об’їзній Львова водій намагався обігнати фуру, два легковики зіткнулися лоб у лоб. Троє людей загинули.