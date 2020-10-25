40-річний водій автомобіля Honda врізався у ВАЗ, його затримали.

Фото: Національна поліція Хмельницької області

У Волочиську на Хмельниччині внаслідок ДТП загинули двоє підлітків. Про це 24 жовтня повідомили в обласній поліції.

ДТП сталася ввечері в п'ятницю. 15-річний хлопець помер того самого вечора, 14-річний - у суботу.

"40-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Honda CR-V», зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2101» під керуванням 24-річного мешканця Волочиського району", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок аварії водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Двоє неповнолітніх пасажирів ВАЗа важко травмувалися. Один із них, 15-річний першокурсник місцевого ліцею, від отриманих травм помер у приймальному відділенні районної лікарні того самого вечора.

Інший - 14-річний хлопчик - у важкому стані був госпіталізований у реанімаційне відділення Волочиської ЦРЛ і вранці 24 жовтня помер від отриманих травм.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водія автомобіля «Honda CR-V» повідомили про підозру та затримали.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на об’їзній Львова водій намагався обігнати фуру, два легковики зіткнулися лоб у лоб. Троє людей загинули.