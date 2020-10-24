На вулиці Чорновола у Рівному сьогодні, 24 жовтня, близько 16:00 сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів.

Пресслужба Національної поліції повідомляє, що автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан" сполученням "Рівне - Здолбунів", а той зачепив легківку Citroen.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely CK здійснював маневр обгону легковика Citroen, перетнувши суцільну лінію", - повідомляють у поліції.

Унаслідок ДТП 22-річний водій автомобіля Geely CK загинув. Троє пасажирів легківки: 20-річна дружина водія, 48-річна жінка та 62-річнй чоловік, - отримали політравму і шпиталізовані.

"Також травмувалися четверо пасажирів із маршрутного таксі: 20-річний житель Здолбунова та троє дітей: 14-ти, 6-ти та 4-х років. За попереднім обстеженням усі отримали закриту черепно-мозкову травму, забої та були госпіталізовані до лікарні", - інформують у поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли, ввечері 23 жовтня на об’їзній дорозі Львова внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів загинули троє людей.