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Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету

Проти нього відкрита кримінальна справа за статтею хуліганство.

Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Фото: скріншот

Студента, який осквернив пам’ятник на Алеї Героїв Небесної сотні, відрахували з Державного університету телекомунікацій. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбук.

"Студент Борисенко І. О., той самий, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього потребу, наказом ректора Державного університету телекомунікацій Володимира Толубко - номер 03-88 ст. від 23.10.2020 відрахований з Університету", - написав Геращенко.

Нагадаємо, 21 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

Це був 21-річний студент третього курсу Іларіон Борисенко. Його затримали. Хлопець пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. 

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