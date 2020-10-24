Військовим медикам призначили щомісячні премії замість 300% надбавки

Вони не отримували призначених урядом доплат через “прогалини у нормативній базі”.

Міністерство оборони призначило щомісячні премії військовим лікарям, які лікують хворих з COVID-19. Доплати нарахують за період від 2 червня 2020 року.

Про це йдеться в указі міністра оборони Андрія Тарана, передає пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що через прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата в розмірі до 300% від заробітної плати, яку вони повинні були отримати в рамках постанови уряду.

"Прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ, в тому числі з фонду Міністра оборони України. Дані виплати будуть нараховуватися за період від 2 червня 2020 року. Тобто, всі наші бійці в білих халатах, які знаходяться на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", - повідомив Таран.

Премії будуть виплачуватися у період дії карантинних заходів.

Підставою для премії є довідка медустанови з інформацією про фактичний час лікування хворих на COVID-19 і віднесення особи до відповідної категорії.

Зазначено, що виплачувати премії почнуть у листопаді.

Нагадаємо, у Збройних силах України коронавірусом зараз хворіють 1317 осіб, 14 працівників ЗСУ померли. Щодоби виявляють 90-130 нових випадків.

17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабмін ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.

15 липня Кабінет міністрів виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня. У МОЗ обіцяли почати виплати з кінця вересня.