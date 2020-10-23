"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
ГоловнаСуспільствоЖиття

МОЗ розширило список країн червоної зони

Українцям не рекомендують відвідувати 51 країну.

МОЗ розширило список країн червоної зони
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті МОЗ, тепер українцям не рекомендують відвідувати 51 країну.

До червоної зони включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

За останні два тижні найвищі показники захворюваності на ковід зафіксовано в Андоррі, Чехії, Бельгії, Нідерландах та Чорногорії.

Також до червоної зони потрапили Вірменія, Франція, Словенія, Іспанія, Хорватія, Польща та Молдова.

У попередньому списку МОЗ від 9 жовтня до переліку країн з високим рівнем епідеміологічної небезпеки входили 35 країн.

Україна залишається у зеленій зоні, як і Німеччина, Італія, Угорщина, Болгарія, Греція, Росія, Канада та ще низка країн.

Як повідомляли, від суботи, 24 жовтня, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку із загостренням ситуації з коронавірусом. Уся територія країни переходить у червону зону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також