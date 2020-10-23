МОЗ розширило список країн червоної зони

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті МОЗ, тепер українцям не рекомендують відвідувати 51 країну.

До червоної зони включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

За останні два тижні найвищі показники захворюваності на ковід зафіксовано в Андоррі, Чехії, Бельгії, Нідерландах та Чорногорії.

Також до червоної зони потрапили Вірменія, Франція, Словенія, Іспанія, Хорватія, Польща та Молдова.

У попередньому списку МОЗ від 9 жовтня до переліку країн з високим рівнем епідеміологічної небезпеки входили 35 країн.

Україна залишається у зеленій зоні, як і Німеччина, Італія, Угорщина, Болгарія, Греція, Росія, Канада та ще низка країн.

Як повідомляли, від суботи, 24 жовтня, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку із загостренням ситуації з коронавірусом. Уся територія країни переходить у червону зону.