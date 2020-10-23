Форварду "Реала" загрожує пів року в'язниці

Форвард мадридського "Реала" Лука Йович ризикує потрапити до в'язниці на батьківщині, в Сербії, повідомляє Marca.

22-річного футболіста звинувачено в порушенні карантину в Белграді навесні цього року. Луці загрожує пів року в'язниці.

Нагадаємо, 19 березня Йович порушив карантин, уведений у Сербії через пандемію коронавірусу: форвард повернувся з Іспанії в Сербію і мав провести на обов'язковому карантині 28 днів, однак був помічений на вулицях Белграда.

Сам гравець стверджував, що не знав про заборону і пішов у магазин. Повідомляли, що Луці загрожує покарання у вигляді штрафу, позбавлення волі на строк до трьох років або домашнього арешту.

Зазначають, що пом'якшити потенційне покарання може той факт, що Йович уже виплатив €30 тис. штрафу.