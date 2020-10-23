Виїзд на Британські острові не можна записати команді Віктора Скрипника в актив.

Фото: EPA/UPG "Лестер" - "Зоря"

У Лестері місцевий однойменний клуб у рамках стартового туру Ліги Європи приймав "Зорю".

Зазначимо, що перед матчем команди обмінялися традиційними подарунками.

Господарі, яких називають "лисицями", подарували луганчанам відповідну шикарну статуетку. Подарунок луганський клуб показав у соцмережах. Що гості подарували "Лестеру" - не повідомляють.

Такой вот прекрасный подарок от Лестера нашему клубу. pic.twitter.com/U6s3WOUe6Z — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 22, 2020

На цьому гостинність "Лестера" і закінчилася, господарі впевнено перемогли - 3:0.

Зазначимо, це був дебютний матч у цьому турнірі для чемпіонів Англії-2015/16 і вони його провели впевнено, чого не скажеш про підопічних Віктора Скрипника.

Відкрив рахунок після пів години гри Джеймс Медісон: у ближньому бою, оточений шістьма гравцями "Зорі", він покарав гостей за бездарні дії в обороні - 1:0.

Особливо засмутив "мужиків" гол Гарві Барнса "в роздягальню" - 2:0.

Другий тайм був повністю під контролем господарів, і гол Келечі Іхеаначо на 67-й хвилині став підтвердженням цього - 3:0.

У наступному турі луганчани будуть приймати "Брагу", а "Лестер" вирушить у гості до АЕК. Ці поєдинки відбудуться 29 жовтня.

Додамо, що в першому турі португальці на власному полі обіграли греків з аналогічним рахунком - 3:0. У старті АЕК вийшли два представники України - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов. Центрбека замінили на 61-й хвилині зустрічі.

Огляд матчу "Лестер" - "Зоря".