Фото: EPA/UPG Два капітани

Напередодні в Лізі чемпіонів стартували команди групи С.

У Манчестері місцевий "Сіті" приймав "Порту". Матч завершився вольовою перемогою господарів - 3:1.

Зазначимо, що поєдинок був затьмарений на 83-й хвилині неприємним інцидентом за участю двох капітанів.

Рахім Стерлінг спробував випросити друге в матчі пенальті, але арбітр не відреагував на падіння капітана "МанСіті", а ось його колега Пепе в цій ситуації зірвався і коліном ударив форварда, який уже лежав на землі.

За свою нестриманість капітан "Порту" був нагороджений жовтою карткою.