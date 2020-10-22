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Капітан "Порту" в матчі Ліги чемпіонів навмисно вдарив коліном лежачого капітана "Манчестера Сіті"

"Городяни" здобули вольову перемогу.

Два капітани
Фото: EPA/UPG
Два капітани

Напередодні в Лізі чемпіонів стартували команди групи С.

У Манчестері місцевий "Сіті" приймав "Порту". Матч завершився вольовою перемогою господарів - 3:1.

Зазначимо, що поєдинок був затьмарений на 83-й хвилині неприємним інцидентом за участю двох капітанів.

Рахім Стерлінг спробував випросити друге в матчі пенальті, але арбітр не відреагував на падіння капітана "МанСіті", а ось його колега Пепе в цій ситуації зірвався і коліном ударив форварда, який уже лежав на землі.

За свою нестриманість капітан "Порту" був нагороджений жовтою карткою.

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