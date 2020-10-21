Фото: EPA/UPG Едуард Соболь (№2), крайній праворуч

У Санкт-Петербурзі відбувся матч групового раунду Ліги чемпіонів між місцевим "Зенітом" і бельгійським "Брюгге".

Драматичний матч завершився перемогою гостей - 1:2. Переможний гол бельгійці забили на 90+3 хвилині зусиллями Шарля де Кетеларе.

Зазначимо, що рахунок у матчі відкрив ексгравець луганської "Зорі" Еммануель Бонавентуре.

Додамо, що весь матч у складі переможців відіграв лівий захисник збірної України Едуард Соболь.

А на позиції центрбека в складі господарів також увесь матч провів ексгравець національної команди Ярослав Ракицький.