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У матчі Ліги чемпіонів чинний гравець збірної України протистояв колишньому

"Зеніт" програв "Брюгге".

Едуард Соболь (№2), крайній праворуч
Фото: EPA/UPG
Едуард Соболь (№2), крайній праворуч

У Санкт-Петербурзі відбувся матч групового раунду Ліги чемпіонів між місцевим "Зенітом" і бельгійським "Брюгге".

Драматичний матч завершився перемогою гостей - 1:2. Переможний гол бельгійці забили на 90+3 хвилині зусиллями Шарля де Кетеларе.

Зазначимо, що рахунок у матчі відкрив ексгравець луганської "Зорі" Еммануель Бонавентуре.

Додамо, що весь матч у складі переможців відіграв лівий захисник збірної України Едуард Соболь.

А на позиції центрбека в складі господарів також увесь матч провів ексгравець національної команди Ярослав Ракицький.

Бонавентуре пробиває Ракицького і відкриває рахунок у матчі
Фото: EPA/UPG
Бонавентуре пробиває Ракицького і відкриває рахунок у матчі
Огляд матчу "Зеніт" - "Брюгге".

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