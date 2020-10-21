Домашнім матчем проти "Ювентуса" київське "Динамо" стартувало в груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Кияни вперше під керівництвом Мірчі Луческу зазнало поразки - 0:2.

У першому таймі перевагою прогнозовано володів "Ювентус", але не тотальною, як збірна Іспанії проти збірної України в матчі Ліги націй.

Гості не включали високі швидкості і пресинг. У володінні м'ячем дотримувався відносний паритет.

Доставляли занепокоєння хіба що активні дії Федеріко К'єзи на лівому фланзі. А небезпечні моменти, що виникали у "Юве", звично підчищав Георгій Бущан. Взагалі, можна сказати, що господарі дихали досить спокійно.

Однак в дебюті другого тайму гості зусиллями Альваро Морати рахунок відкрили - 0:1.

"Динамо" кілька активізувалося, але до небезпечних моментів біля воріт Войцеха Щесни справа не доходила.

Деякі шанси у киян стали виникати з 70-ї хвилини. Але на 84-й хвилині дублем відзначився Мората - 0:2.

У заслугу футболістів "Динамо" можна віднести те, що вони не змирилися з поразкою. Біля воріт Щесни в останні хвилини стало виникати напруження. Але "Ювентус" відстояв "суху" перемогу.

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