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"Динамо" з поразки стартувало в Лізі Чемпіонів (оновлено)

Дубль Морати приніс "Ювентусу" перемогу.

"Динамо" з поразки стартувало в Лізі Чемпіонів (оновлено)
"Ювентус"
Фото: EPA/UPG

Домашнім матчем проти "Ювентуса" київське "Динамо" стартувало в груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Кияни вперше під керівництвом Мірчі Луческу зазнало поразки - 0:2.

У першому таймі перевагою прогнозовано володів "Ювентус", але не тотальною, як збірна Іспанії проти збірної України в матчі Ліги націй.

Гості не включали високі швидкості і пресинг. У володінні м'ячем дотримувався відносний паритет.

Доставляли занепокоєння хіба що активні дії Федеріко К'єзи на лівому фланзі. А небезпечні моменти, що виникали у "Юве", звично підчищав Георгій Бущан. Взагалі, можна сказати, що господарі дихали досить спокійно.

Однак в дебюті другого тайму гості зусиллями Альваро Морати рахунок відкрили - 0:1.

"Динамо" кілька активізувалося, але до небезпечних моментів біля воріт Войцеха Щесни справа не доходила.

Деякі шанси у киян стали виникати з 70-ї хвилини. Але на 84-й хвилині дублем відзначився Мората - 0:2.

У заслугу футболістів "Динамо" можна віднести те, що вони не змирилися з поразкою. Біля воріт Щесни в останні хвилини стало виникати напруження. Але "Ювентус" відстояв "суху" перемогу.

Оновлення.

"Динамо"
Фото: EPA/UPG
"Динамо"
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Андреа Пірло
Фото: EPA/UPG
Андреа Пірло
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG
0:1
Фото: EPA/UPG
0:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
0:2
Фото: EPA/UPG
0:2
Фото: EPA/UPG

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