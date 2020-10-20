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Україна на четвертому місці за представництвом своїх футболістів у нинішній Лізі чемпіонів

Попереду нас тільки французи, іспанці і бразильці.

Фото: sport.ua

Сьогодні стартує груповий етап Ліги чемпіонів-2020/21.

Участь у турнірі беруть 32 команди, які сумарно заявили 949 футболістів.

Із загальної кількості гравців 64 - це українці, і за цим показником наша країна займає четверте місце в нинішньому сезоні єврокубкового турніру, повідомляє MisterChip у Twitter.

Найчисленніше представлені в цьому турнірі французи. Клуби заявили 97 представників цієї національності. На другому місці - іспанці - 74 футболісти, а на третьому - бразильці - 70.

Замикають топ-5 футболісти з Італії - 61.

Нагадаємо, сьогодні свій перший матч у ЛЧ після 4-річної перерви проведе київське "Динамо". Суперником "біло-синіх" буде туринський "Ювентус". Початок поєдинку о 19:55.

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