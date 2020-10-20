Україна на четвертому місці за представництвом своїх футболістів у нинішній Лізі чемпіонів

Сьогодні стартує груповий етап Ліги чемпіонів-2020/21.
Участь у турнірі беруть 32 команди, які сумарно заявили 949 футболістів.
Із загальної кількості гравців 64 - це українці, і за цим показником наша країна займає четверте місце в нинішньому сезоні єврокубкового турніру, повідомляє MisterChip у Twitter.
Mañana empieza la Champions League 2020-21 con 949 jugadores inscritos (469 de ellos con experiencia previa en el torneo) para disputar la fase de grupos. Estas serán las nacionalidades más representadas:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2020
97 🇫🇷
74 🇪🇸
70 🇧🇷
64 🇺🇦
61 🇮🇹
57 🇩🇪
55 🇷🇺
50 🇳🇱
30 🏴
29 🇩🇰
27 🇵🇹
24 🇦🇷
Найчисленніше представлені в цьому турнірі французи. Клуби заявили 97 представників цієї національності. На другому місці - іспанці - 74 футболісти, а на третьому - бразильці - 70.
Замикають топ-5 футболісти з Італії - 61.
Нагадаємо, сьогодні свій перший матч у ЛЧ після 4-річної перерви проведе київське "Динамо". Суперником "біло-синіх" буде туринський "Ювентус". Початок поєдинку о 19:55.