Україна на четвертому місці за представництвом своїх футболістів у нинішній Лізі чемпіонів

Попереду нас тільки французи, іспанці і бразильці.

Фото: sport.ua

Сьогодні стартує груповий етап Ліги чемпіонів-2020/21.

Участь у турнірі беруть 32 команди, які сумарно заявили 949 футболістів.

Із загальної кількості гравців 64 - це українці, і за цим показником наша країна займає четверте місце в нинішньому сезоні єврокубкового турніру, повідомляє MisterChip у Twitter.

Mañana empieza la Champions League 2020-21 con 949 jugadores inscritos (469 de ellos con experiencia previa en el torneo) para disputar la fase de grupos. Estas serán las nacionalidades más representadas:



97 🇫🇷

74 🇪🇸

70 🇧🇷

64 🇺🇦

61 🇮🇹

57 🇩🇪

55 🇷🇺

50 🇳🇱

30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

29 🇩🇰

27 🇵🇹

24 🇦🇷 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2020

Найчисленніше представлені в цьому турнірі французи. Клуби заявили 97 представників цієї національності. На другому місці - іспанці - 74 футболісти, а на третьому - бразильці - 70.

Замикають топ-5 футболісти з Італії - 61.

Нагадаємо, сьогодні свій перший матч у ЛЧ після 4-річної перерви проведе київське "Динамо". Суперником "біло-синіх" буде туринський "Ювентус". Початок поєдинку о 19:55.