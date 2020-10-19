Ексгравець "Ліверпуля" продає свою медаль за перемогу у фіналі Ліги чемпіонів, щоб покрити бізнесові збитки

Колишній захисник "Ліверпуля" Стів Фіннан виставив на аукціон пам'ятні речі зі своєї футбольної кар'єри, щоб якось розрахуватися з боргами своєї фірми Finnan Developments, повідомляє Daily Mail.

Компанія футболіста, яка будувала нерухомість у Лондоні, нещодавно збанкротувала.

Зокрема, Фіннан вирішив продати медаль за перемогу в Лізі чемпіонів-2004/05. Оцінна вартість - 12-16 тис. євро. Крім того, Стів продає футболку з того матчу з автографом (2-2,5 тис.) і копію трофея ЛЧ (5-7 тис.).

Також на аукціон Graham Budd Auctions Фіннан виставив свої медалі з Суперкубка УЄФА сезонів-2001 і 2005, клубного чемпіонату світу-2005, а також срібну медаль Кубка ліги того ж року і футболку з того матчу.

Нагадаємо, в легендарному фіналі ЛЧ-2004/05 "Ліверпуль" у серії пенальті обіграв "Мілан", при цьому поступаючись після першого тайму з рахунком 0:3. Фіннан вийшов у стартовому складі, але був замінений у перерві через травму.

Ірландець виступав за "червоних" з 2003 по 2008 рік і провів за клуб 217 матчів.