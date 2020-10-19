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Під час Туру Фландрії велогонщик врізався в мотоцикл супроводу

Неакуратні дії Жульєна Алафіліппа.

Під час Туру Фландрії велогонщик врізався в мотоцикл супроводу
Фото: скріншот

Минулого вікенду пройшла класична одноденна велогонка "Тур Фландрії". Спортсмени проїхали маршрут з 17 підйомами і 5 секторами бруківки.

Перемогу здобув нідерландський велогонщик Метью ван дер Пол з команди Alpecin-Fenix.

Відзначимо, що менш ніж за 40 км до фінішу стався неприємний епізод за участю чемпіона світу з велоспорту Жульєна Алафіліппа, який їхав у групі лідерів.

Француз з команди Deceuninck-Quick Step на повороті врізався в мотоцикл супроводу.

Алафіліпп не помітив, що мотоцикл, який їхав перед гонщиками, сповільнився - врізався в нього і впав. Він серйозно пошкодив праву руку і не зміг продовжити гонку.

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