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Головний тренер молодіжної футбольної збірної України звинуватив фіскальну службу в крадіжці

Частину заощаджень уже вдалося повернути.

Головний тренер молодіжної футбольної збірної України звинуватив фіскальну службу в крадіжці
Руслан Ротань
Фото: ffu.ua

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань звинуватив фіскальну службу Києва в крадіжці заощаджень з ПриватБанку, інформує sportarena.com.

За словами Ротаня, частину вкраденого вже вдалося повернути, решту ж він сподівається отримати за підсумками кримінального розслідування.

"Я завжди думав, що якщо ти чесно заробляєш свої гроші, тобі нічого боятися приходу правоохоронних органів. На жаль, я помилявся.

17 вересня слідча група Державної фіскальної служби з Києва відімкнула мою скриньку в ПриватБанку і забрала звідти мої заощадження", - цитує сторінку Ротаня в Instagram видання.

"У кримінальному провадженні, що не стосується мене. Не повідомивши мене. У результаті третина вилучених грошей «випарувалася» і не потрапила в протокол вилучення.

Я дізнався про подію випадково наступного дня. Я був дуже пригнічений і засмучений останній місяць. Але завдяки злагодженій роботі Dynasty Law більшу частину грошей вчора вдалося повернути. А решта… У ДБР триває кримінальне розслідування, і я сподіваюся, що винуватих знайдуть", – написав Ротань.

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