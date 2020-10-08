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"Європейська солідарність" заявила про блокування "Приватбанком" коштів на ведення виборчої кампанії

Відповідні матеріали передали міжнародним організаціям та спостерігачам.

"Європейська солідарність" заявила про блокування "Приватбанком" коштів на ведення виборчої кампанії
Фото: eurosolidarity.org

Політична партія "Європейська солідарність" повідомила про блокування "ПриватБанком" коштів, виділених на ведення виборчої кампанії. Про це йдеться в заяві "ЄС".

"5 жовтня з центрального рахунку «Європейської Солідарності» було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без жодних підстав вони були заблоковані працівниками "ПриватБанку". Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй "ПриватБанку" повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні", - говорять в "ЄС".

В партії запевнили, що чітко виконують вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій і використовують кошти, які пройшли перевірку в НАЗК і були отримані в якості компенсації після парламентських виборів 2019 року.

"Розцінюємо грубе втручання "ПриватБанку" у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією. ...Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками ПрибатБанку ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні", - говориться в заяві "Євросолідарності".

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