Кременчуцька ТВК провела жеребкування без “Євросолідарності”, - Княжицький

Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без «Європейської Солідарності», – сказав Княжицький під час прямого включення на «5 каналі».

Микола Княжицький повідомив, що представники «Європейської Солідарності» викликали поліцію.

«На питання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали «без коментарів» або «це було одноосібне рішення голови». При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім «ЄС», – зазначив Микола Княжицький.

«Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка», – заявив Микола Княжицький.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня це рішення підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

