Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів
Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів
Пішов з життя американський гітарист Едді Ван Хален
Пішов з життя американський гітарист Едді Ван Хален
Росія оголосила Тихановську в розшук
Росія оголосила Тихановську в розшук
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
У Росії спалахнули склади з боєприпасами, почалися вибухи
У Росії спалахнули склади з боєприпасами, почалися вибухи
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2"
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
ГоловнаПолітика

Кременчуцька ТВК провела жеребкування без “Євросолідарності”, - Княжицький

В партії говорять, що комісія знехтувала рішенням суду. 

Кременчуцька ТВК провела жеребкування без “Євросолідарності”, - Княжицький

Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без «Європейської Солідарності», – сказав Княжицький під час прямого включення на «5 каналі».

Микола Княжицький повідомив, що представники «Європейської Солідарності» викликали поліцію.

«На питання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали «без коментарів» або «це було одноосібне рішення голови». При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім «ЄС», – зазначив Микола Княжицький.

«Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка», – заявив Микола Княжицький.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня це рішення підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також