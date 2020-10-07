У Брюсселі президент Володимир Зеленський вручив віце-президенту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це повідомляє Офіс президента.

В указі зазначається, що Шефчовича нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

"Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Шефчович подякував за нагороду і висловив сподівання на подальшій співпраці.

"У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Нагадаємо, Зеленський відвідує 22-й саміт "Україна – Європейський Союз", який відбувається у традиційному "живому" форматі вперше з початку пандемії коронавірусу. Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня. 22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

Вчора, 6 жовтня, на саміті було підписано низку угод у сфері фінансування різних проектів. Також в ЄС похвалили прогрес України на шляху реформ та плани щодо деолігархізації.