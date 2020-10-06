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Зеленський прибув до Брюсселя на саміт "Україна - ЄС"

На полях Саміту заплановане підписання низки фінансових угод.

Зеленський прибув до Брюсселя на саміт "Україна - ЄС"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до міста Брюсселя для участі у 22-му саміті "Україна – Європейський Союз".

Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначалось раніше, це буде перший з початку пандемії COVID-19 двосторонній саміт Євросоюзу з країною-партнером, який відбудеться у традиційному "живому" форматі.

Делегацію України очолює Зеленський, а делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус.

"Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Окрему увагу буде приділено безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан", - повідомили в ОП.

Також на полях Саміту відбудеться підписання низки фінансових угод.

Нагадаємо, попередній саміт "Україна-ЄС" відбувся в липні 2019 року в Києві. Євросоюз представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Зеленський.

У червні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що 22-й саміт "Україна - ЄС" "точно відбудеться". Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня. 22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

Зазначимо, що 22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.

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