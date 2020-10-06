Представникам ЗМІ видаватимуть 120 перепусток, 30 з яких - для роботи в ложі преси.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков змінив порядок допуску журналістів до парламенту: їх пускатимуть за постійною карткою акредитації та разовою перепусткою.

Відповідне розпорядження Разумков підписав 5 жовтня.

Згідно з документом, зайти до Ради (у пресцентр на третьому поверсі) зможуть не більш ніж 120 працівників ЗМІ, 30 з яких зможуть перебувати в ложі преси балкона зали засідань.

Зазначається, що від телевізійних каналів допускатимуть щонайбільше дві знімальні групи (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по одній особі.

Керівниця пресслужби Ради Ірина Кармелюк уточнила виданню «Детектор медіа», що журналістам видаватимуть загалом 120 перепусток, 30 з яких - для роботи в ложі преси. Працівники ЗМІ зможуть отримати їх на посту охорони на вході, але після завершення робочого дня вони мають повернути їх. Ці перепустки не будуть закріплені за конкретним ЗМІ.

Пані Кармелюк пояснила, що парламент не забезпечуватиме картками майже 500 медіа, які акредитовані в Раді, оскільки за таких умов не зможе дотримуватися карантинних обмежень. Крім того, за її словами, у пресцентрі зможуть працювати до 120 журналістів.

"Це не обмеження, це навпаки - покращення. Тепер канали зможуть приходити двома знімальними групами, раніше пускали лише одну; від агентств був лише один журналіст, а зараз по дві людини – це для них покращення", – зазначила Кармелюк і додала, що звичайного пленарного дня у ВР працює до 60 працівників ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, але через погіршення епідемічної ситуації керівництво парламенту відмовилося від цієї ідеї.

У березні, після початку карантину, в Раді впровадили нові правила для представників ЗМІ. У будівлю дозволили заходити не більш ніж одному журналісту від видання або одній знімальній групі телеканалу. Ложу преси відкрили лише на початку червня. За умови, що одночасно там перебуватимуть до 30 осіб.