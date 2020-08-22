Понад 2300 випадків коронавірусу зареєстрували в Україні за останню добу

В Україні впродовж 21 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 2328 осіб. Це найбільший добовий приріст з початку епідемії.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (291), а також Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях. У Києві коронавірус виявили у 179 людей.
За останню добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37 пацієнтів. Жертвами ковід-19 в країні стали вже 2244 людини.
Кількість тих, хто підхопив коронавірус, - 102 971. Зараз хворіють 48 992 людини.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 3553 (+75)
- Волинська обл — 5052 (+63)
- Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
- Донецька обл — 1215 (+32)
- Житомирська обл — 2734 (+39)
- Закарпатська обл — 6885 (+114)
- Запорізька обл — 1287 (+53)
- Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
- Кіровоградська обл — 756 (+5)
- м. Київ — 11507 (+179)
- Київська обл — 4881 (+76)
- Львівська обл — 12965 (+172)
- Луганська обл — 232 (+19)
- Миколаївська обл — 938 (+26)
- Одеська обл — 5788 (+210)
- Полтавська обл — 636 (+22)
- Рівненська обл — 8383 (+145)
- Сумська обл — 1145 (+21)
- Тернопільська обл — 4507 (+206)
- Харківська обл — 7324 (+291)
- Херсонська обл — 332 (+3)
- Хмельницька обл — 1904 (+76)
- Чернівецька обл — 8713 (+208)
- Черкаська обл — 1248 (+29)
- Чернігівська обл — 1423 (+57).
Нагадаємо, 21 серпня кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб. З 19 серпня в країні щодня реєструють понад 2 тисячі нових хворих.