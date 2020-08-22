Понад 2300 випадків коронавірусу зареєстрували в Україні за останню добу

В Україні впродовж 21 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 2328 осіб. Це найбільший добовий приріст з початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (291), а також Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях. У Києві коронавірус виявили у 179 людей.

За останню добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37 пацієнтів. Жертвами ковід-19 в країні стали вже 2244 людини.

Кількість тих, хто підхопив коронавірус, - 102 971. Зараз хворіють 48 992 людини.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 3553 (+75)

Волинська обл — 5052 (+63)

Дніпропетровська обл — 1932 (+38)

Донецька обл — 1215 (+32)

Житомирська обл — 2734 (+39)

Закарпатська обл — 6885 (+114)

Запорізька обл — 1287 (+53)

Івано-Франківська обл — 7631 (+169)

Кіровоградська обл — 756 (+5)

м. Київ — 11507 (+179)

Київська обл — 4881 (+76)

Львівська обл — 12965 (+172)

Луганська обл — 232 (+19)

Миколаївська обл — 938 (+26)

Одеська обл — 5788 (+210)

Полтавська обл — 636 (+22)

Рівненська обл — 8383 (+145)

Сумська обл — 1145 (+21)

Тернопільська обл — 4507 (+206)

Харківська обл — 7324 (+291)

Херсонська обл — 332 (+3)

Хмельницька обл — 1904 (+76)

Чернівецька обл — 8713 (+208)

Черкаська обл — 1248 (+29)

Чернігівська обл — 1423 (+57).

Нагадаємо, 21 серпня кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб. З 19 серпня в країні щодня реєструють понад 2 тисячі нових хворих.