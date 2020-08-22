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Понад 2300 випадків коронавірусу зареєстрували в Україні за останню добу

Померли 37 пацієнтів, одужали 657.

Понад 2300 випадків коронавірусу зареєстрували в Україні за останню добу
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні впродовж 21 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 2328 осіб. Це найбільший добовий приріст з початку епідемії. 

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (291), а також Одеській (210), Чернівецькій (208), Тернопільській (206) областях. У Києві коронавірус виявили у 179 людей.

За останню добу в Україні одужали 657 осіб, померли 37 пацієнтів. Жертвами ковід-19 в країні стали вже 2244 людини.

Кількість тих, хто підхопив коронавірус, - 102 971. Зараз хворіють 48 992 людини.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 3553 (+75)
  • Волинська обл — 5052 (+63)
  • Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
  • Донецька обл — 1215 (+32)
  • Житомирська обл — 2734 (+39)
  • Закарпатська обл — 6885 (+114)
  • Запорізька обл — 1287 (+53)
  • Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
  • Кіровоградська обл — 756 (+5)
  • м. Київ — 11507 (+179)
  • Київська обл — 4881 (+76)
  • Львівська обл — 12965 (+172)
  • Луганська обл — 232 (+19)
  • Миколаївська обл — 938 (+26)
  • Одеська обл — 5788 (+210)
  • Полтавська обл — 636 (+22)
  • Рівненська обл — 8383 (+145)
  • Сумська обл — 1145 (+21)
  • Тернопільська обл — 4507 (+206)
  • Харківська обл — 7324 (+291)
  • Херсонська обл — 332 (+3)
  • Хмельницька обл — 1904 (+76)
  • Чернівецька обл — 8713 (+208)
  • Черкаська обл — 1248 (+29)
  • Чернігівська обл — 1423 (+57).

Нагадаємо, 21 серпня кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб. З 19 серпня в країні щодня реєструють понад 2 тисячі нових хворих.

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