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У лікарнях Києва перебувають майже 500 хворих із COVID-19

"92 пацієнти - у тяжкому стані. 8 - під апаратами ШВЛ".

У лікарнях Києва перебувають майже 500 хворих із COVID-19
Фото: EPA/UPG

У стаціонарах медичних закладів Києва перебувають 499 хворих на COVID-19, у тому числі 18 дітей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"92 пацієнти - у важкому стані. 8 - під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус у лікарнях - 51 киянин", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кличко зазначив, що протягом доби ушпиталено 23 хворих на коронавірус. Одужав за минулу добу 21 пацієнт із ковідом. Загалом коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.

Усього 20 серпня у столиці виявлено 156 нових інфікованих COVID-19. Найбільше - у Солом'янському (26), Голосіївському (21) і Дніпровському (19) районах.

Від початку пандемії коронавірусу у столиці зафіксовано 11 328 підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб. За попередню добу виявили 106 нових випадків COVID-19. Побороти коронавірусну хворобу вдалося 637 пацієнтам, 23 померли.

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