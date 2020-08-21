У МОЗ не виключають, що через зростання захворюваності будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я допускає зміни щодо госпіталізації хворих на коронавірусну недугу. Через ріст захворюваності на COVID-19 приймати до стаціонару можуть тільки тяжкохворих.

Про це під час брифінгу повідомила член медичної ради при МОЗ, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, наразі до показань щодо госпіталізації також входять середньотяжкі форми захворювання, що відрізняє Україну від багатьох країн західної Європи і США. Там госпіталізації підлягають лише хворі на ковід у важкому стані.

"Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені змінювати стратегію щодо госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - зауважила Голубовська.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла більш ніж на 40% за місяць. Тому МОЗ планує збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.