У міськраді Львова спалах COVID-19

Серед депутатів і посадовців Львівської міської ради виявили спалах коронавірусу. Через це завтра не проводитимуть сесії міськради.

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на депутата Ігоря Телішевського.

"Завтра пленарного засідання Львівської міської ради не буде через те, що багато працівників з ЛМР та депутатів хворі на коронавірус!" – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

При цьому начальник управління "Секретаріат ради" Юрій Лукашевський повідомив, що серед депутатів та посадовців, які мали б доповідати на сесії, є хворі на COVID-19. Відтак за пропозицією керівників фракцій прийняли рішення про перенесення пленарного засідання - орієнтовно на тиждень.

Керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 у м. Львові Галина Слічна зазначила, що у міській раді немає масового спалаху коронавірусу, але є поодинокі хворі.

"Захворіли як працівники апарату і міської ради, так і самі депутати. Ці випадки підтверджені лабораторно, дехто тільки сьогодні здав тести і ще чекає на їх результати", - повідомила вона.

Пленарне засідання Львівської міської ради мало розпочатись о 10:00 у п’ятницю, 21 серпня. Депутати мали розглянути 478 питань, більшість з яких земельні.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявив, незважаючи на те, що за умовами запровадженого з 1 серпня адаптивного карантину місто віднесено до помаранчевої зони, обмежувальні заходи посилювати там не будуть.

Він стверджує, що додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони необхідності немає, бо в такому режимі львів'яни живуть останні 6 місяців.

Зауважимо, у "помаранчевій" зоні забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.