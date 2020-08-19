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Новий кардіодиспансер у Полтаві дасть змогу знизити смертність від інфарктів, - Синєгубов

Новий корпус кардіоцентру – один із наймасштабніших і найважливіших об’єктів будівництва на Полтавщині в межах "Великого будівництва".

Новий кардіодиспансер у Полтаві дасть змогу знизити смертність від інфарктів, - Синєгубов
Олег Синєгубов
Фото: poltava.to

Оновлений Полтавський обласний кардіологічний диспансер, де незабаром планується відкриття нового корпусу, дасть змогу знизити до мінімуму (до 10-12%) смертність жителів регіону від інфарктів.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, пише "Цензор.нет".

"Обласний кардіологічний диспансер прийняв основний тягар лікування серцево-судинних хвороб у регіоні. Тут щорічно на стаціонарі отримують допомогу 5 тисяч хворих, а кількість тих, хто звернувся за амбулаторною допомогою, – набагато більша. Через малу площу кардіодиспансер не міг розширюватися, суттєво оновлювати обладнання, а також був змушений орендувати приміщення для стаціонару за 5 кілометрів від основного центру. Тому для нас надзвичайно важливо було добудувати новий корпус у 2020 році", – зазначив Олег Синєгубов.

Новий корпус кардіоцентру – один із наймасштабніших і найважливіших об’єктів будівництва на Полтавщині в межах "Великого будівництва". Він зводиться "з нуля".

На першому поверсі передбачені поліклініка та приймальне відділення. На другому – адміністративні приміщення та відділення функціональної діагностики. З третього по п'ятий поверх - двомісні палати на 30 ліжок із санвузлами. На шостому – операційні, блок реанімації та інтенсивної терапії. У підвалі будуть розміщені роздягальні медперсоналу, майстерні, дезкамера та технічні приміщення. У корпусі передбачено один пасажирський, три лікарняні та два технічні ліфти.

Після реконструкції заплановано реструктуризувати обласний кардіодиспансер – створять відділення порушень серцевого ритму і некоронарогенних захворювань, повноцінне відділення реабілітації. Для жителів Полтавщини стануть доступними складні операції на серці та високоточна діагностика.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, у Полтавській області в структурі поширеності хвороб серед дорослого населення (18 років і старше) переважають саме хвороби системи кровообігу – 43,8%. 

Очікується, що новий кардіологічний диспансер у Полтаві зможе надавати допомогу понад 500 тис. мешканців області із серцево-судинними захворюваннями. 

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