З початком навчального року статистика захворювань може змінитися на гірше, - Чернишов

Одна з вимог - збільшити кількість ПЛР тестувань до 30 тисяч на добу.

Державна комісія ТЕБ та НС сьогодні на своєму засіданні розглянула питання зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Майже дві тисячі нових випадків захворювань на коронавірус за вчорашній день, і загальна кількість випадків, яка сягне 100 тисяч осіб до кінця тижня, означає одне - друга хвиля вже розпочалася", - написав він.

Міністр зазначив, що не можна ігнорувати факти і цифри.

"Найближчі ризики, які вже цими тижнями можуть змінити статистику захворювань на гірше, пов’язані з культурно-релігійними традиціями в різних регіонах України та з початком нового навчального року".

Як повідомляє Чернишов, на сьогоднішньому засіданні Державна комісія ТЕБ і НС дійшла таких висновків:

- Опрацювати питання ефективного складання протоколів правопорушень та подальшої передачі до судів щодо осіб та підприємств, які порушують норми карантину.

- Підготувати школи до початку нового навчального року та опрацювати всі аспекти підготовчого процесу з урахуванням "червоних", "помаранчевих", "жовтих" та "зелених" зон.

- Збільшити кількість ПЛР тестувань до 30 тисяч на добу.

Зазначимо, завтра на засіданні ТЕБ і НС буде встановлено нові рівні епідемічної небезпеки на території країни.

Нагадаємо, упродовж вівторка, 18 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень COVID-2019.

Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу. 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 померли внаслідок ускладнень COVID-2019. Нині хворіють на коронавірус 44 522 осіб.