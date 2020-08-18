Голова МОЗ нагадав батькам про необхідність вакцинувати дітей

За словами Степанова, Україна за весь час пандемії не припиняла вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація проти різних захворювань.

Про це він розповів на брифінгу.

"За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних та загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це направлений весь календар щеплень, саме на це направлена наша політика", - сказав Степанов.

Нагадаємо, з 2022 року Україна запровадить обов'язкові щеплення для дітей проти пневмококової інфекції.

В Україні в перші місяці 2020 року сповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією на фоні пандемії COID-19. Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не припиняти вакцинацію. В організації вважають, що будь-яке переривання планової імунізації призведе до підвищення ймовірності спалахів інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією. Це, наприклад, кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, коклюш.

Однак за даними Центру громадського здоров'я, в Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору і 30% проти поліомієліту.

Раніше ВООЗ і ЮНІСЕФ висловили стурбованість зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу.