У Самборі на Львівщині відмовилися посилювати карантин

Біля мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено червоний – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, який вводить суттєві карантинні обмеження.

Про це повідомляє zaxid.net.

Це рішення місцеві депутати прийняли у понеділок, 17 серпня. Зазначають, що в цей час під стінами мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Самбірські депутати вважають, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.

Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови ЛОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на COVID-19.

Рішення Самбірської міськради має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, 13 серпня Державна комісія з питань ТЕБ і НС на своєму засіданні прийняла рішення про зміну поділу регіонів за рівнями карантину. Так, до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесено вісім адміністративно-територіальних одиниць, серед яких місто на Львівщині - Самбір.

"Червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Крім того, в такому регіоні діють обмеження з інших карантинних зон - масковий режим у громадських місцях, заборона на роботу готелів, розважальних закладів, спортзалів, заборона на планові госпіталізації та відвідування органів соцзахисту.