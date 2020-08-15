Кількість важких хворих із коронавірусом в Україні різко зросла

В Україні різко зросла кількість пацієнтів із важким перебігом коронавірусного захворювання. Про це під час брифінгу 15 серпня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу госпіталізували 333 пацієнтів з ковідом.

Наразі у медичних закладах на лікуванні перебуває 5 854 інфікованих. Натомість ще місяць тому, 15 липня, з підтвердженим діагнозом ковід-19 на лікуванні знаходилось 3 935 осіб.

"За місяць кількість людей, які одночасно лікуються в умовах стаціонару, становить плюс 1819. Ми бачимо різке зростання хворих на ковід-19, не тільки тих, яких реєструємо щодня, а й тих, які мають важкий перебіг хвороби. Бо в лікарнях перебувають саме такі люди", - повідомив очільник МОЗ.

Нагадаємо, 14 серпня в Україні коронавірус виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. 13 серпня зареєстрували 1 732 нових випадки, 12 серпня - 1 592, 11 серпня - 1 433.

Раніше міністр заявив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла більш ніж на 40% за місяць. Тому МОЗ планує збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.