У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні

Державна комісія з питань ТЕБ і НС на засіданні 13 серпня прийняла рішення про зміну поділу за рівнями карантину.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, йдеться на сторінці МОЗ у фейсбуці.

Так, до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесено вісім адміністративно-територіальних одиниць:

- Городенківський і Косівський райони - Івано-Франківська область;

- м. Самбір - Львівська область;

- м. Біляївка - Одеська область;

- м. Дубно, Костопільський та Рівненський райони - Рівненська область;

- Кіцманський район - Чернівецька область.

"Червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Крім того, в такому регіоні діють обмеження з інших карантинних зон - масковий режим у громадських місцях, заборона на роботу готелів, розважальних закладів, спортзалів, заборона на планові госпіталізації та відвідування органів соцзахисту.

У Львівській області через те, що п'ять днів поспіль показник заповненості ліжок становив більш ніж 50 відсотків, було встановлено “помаранчевий" рівень.

Київ віднесено до "жовтої" категорії епідемічної небезпеки за показником захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення.

Карантинні зони, за словами міністра, будуть встановлюватися що 7 днів. Однак, незважаючи на це, рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки можна переглядати не раніше ніж через 14 днів.

Нагадаємо, новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. "Зелена" зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.